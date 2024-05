CM/Futsal vai em busca da liderança do Paranaense, contra o Mariópolis

Jogando em Clevelândia (sudoeste do Paraná), o Campo Mourão Futsal enfrenta neste domingo, 26, às 17h, o Mariópolis em confronto da sétima rodada do Campeonato Paranaense – Série Ouro.

Com 13 pontos, o Carneirão é o vice-líder do estadual, atrás apenas do Marreco (Francisco Beltrão), por conta do saldo de gols. Brigando ponto a ponto pela liderança, Campo Mourão joga neste domingo, mas estará de olho na rodada que inicia neste sábado, 25, inclusive com o time beltronense em quadra enfrentando o Ampere, também fora de casa.

Para a partida em Clevelândia, o técnico Sérgio Lacerda terá força máxima, podendo aproveitar todo o elenco na disputa. No dia 3 de junho, o duelo será contra o Foz Cataratas, em Foz do Iguaçu (tríplice fronteira), pela Liga Nacional.