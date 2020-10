Unicampo desenvolve mais atividades no Outubro Rosa

A programação de atividades preparada pela Faculdade Unicampo – de Campo Mourão – para marcar o Outubro Rosa iniciou neste final de semana na sede da instituição, localizada às margens da BR 369 (saída para Cascavel). Todas as ações – voltadas exclusivamente ao público feminino – são gratuitas e abertas à comunidade.

Três cursos mantidos pela Faculdade Unicampo – Enfermagem, Fisioterapia e Estética e Cosmética – estão envolvidos diretamente no desenvolvimento das atividades. As ações são realizadas pelos acadêmicos, sob a supervisão dos professores.

Neste sábado (17/10), das 8h30 às 12h30, a comunidade foi atendida com a coleta de material para a realização de exame preventivo de câncer de colo de útero. Paralelamente foi desenvolvido trabalho de orientação às mulheres sobre a forma correta do autoexame da mama (recomendado a partir dos 25 anos) e a importância do exame preventivo do câncer de colo de útero.

Na sede da instituição, também na manhã deste sábado, as mulheres foram atendidas com drenagem linfática, limpeza de pele e massagem com pedras quentes

MAIS AÇÕES

Na próxima quarta-feira (dia 21), das 16 às 21 horas, os acadêmicos de Enfermagem da Faculdade Unicampo estarão nas Unidades de Saúde de Campo Mourão (UBS) para participar de uma ação de coleta de material para exame preventivo de câncer de útero. Também realizarão trabalho de orientação às mulheres.

Outra coleta de material para exame e trabalho de conscientização está marcada para o dia 27, das 13h30 às 21 horas, na Unidade Básica de Saúde do Centro Social Urbano (Jardim Laura) e da Vila Urupês. O encerramento da programação preparada pela Faculdade Unicampo para o Outubro Rosa será no dia 31, com coleta de material para exame e ações de orientação na própria sede da instituição.

Importância

“Infelizmente, o câncer de mama e o câncer de útero ainda acometem milhares de mulheres todos os anos, trazendo sempre muitos problemas e sofrimento. Essa situação pode ser evitada com a realização dos exames preventivos e a campanha anual denominada Outubro Rosa tem justamente o objetivo de alertar a sociedade sobre a conscientização do câncer de mama”, explica a coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Unicampo, Rosemeire do Carmo Martelo Cruz. Ela acrescenta: “é fundamental a prevenção, pois a detecção precoce têm possibilidade de cura . Neste mês também se aproveita para intensificar a coleta do preventivo de câncer de colo de útero”, finaliza.

A coordenadora do curso de Estética e Cosmética, Danusa de Oliveira, explica que “A importância do Outubro Rosa vem da conscientização em massa sobre a prevenção do câncer de mama e também de colo de útero, assim como a descoberta precoce aumenta as chances de cura. Vem também homenagear as grandes guerreiras que lutam e também as que venceram essa árdua batalha, trazendo suas palavras de força e luz para todos nós, como grande incentivo em nos cuidar sempre”.

Por sua vez, a coordenadora do curso de Fisioterapia, Ana Lúcia Molina, ressalta que “as ações do curso de Fisioterapia são sempre ofertadas à comunidade, com os atendimentos em diversas aéreas, mas o calendário nacional da saúde, como o Outubro Rosa, não pode passar em branco e as mulheres serão nossas pacientes exclusivas, em um momento de saúde e bem-estar”.

A Faculdade Unicampo, que completa 10 anos de funcionamento em 2020, oferece os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Estética e Cosmética, Direito, Fisioterapia, Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão de Recursos Humanos, Psicologia e Serviço Social no Campus de Campo Mourão, e em Terra Boa os cursos ofertados são: Engenharia Agronômica, Gestão de Agronegócio e Processos Gerenciais.

