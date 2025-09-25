Rafael Wisch profere palestra na abertura do Empreende Week

O CEO da Greenn e referência em tecnologia e empreendedorismo, Rafael Wisch, será o palestrante principal da abertura do Empreende Week/2025, que acontece em Campo Mourão de 6 a 9 de outubro. Uma vez mais o evento – com entrada franca – será realizado nas dependências do Mourão Garden (saída para Maringá) e a abertura da programação está marcada para às 20 horas.

Os organizadores anunciaram a palestra no início da noite desta quarta-feira e a programação completa será oficialmente divulgada nos próximos dias. Será a nona edição do evento de ciência, tecnologia, inovação, negócios e empreendedorismo. Ao longo dos quatro dias serão mais de 50 atividades voltadas a públicos de idades e interesses variados, muitas delas inéditas no evento que desponta entre os principais do gênero no Paraná.

RAFAEL WISH

O Valor Econômico, uma das principais publicações especializadas em economia do país, recentemente divulgou ampla reportagem sobre o palestrante da abertura do Empreende Week/2025. “A trajetória de Rafael Wisch parece saída de um roteiro de cinema: começou vendendo sorvete e, hoje, lidera um ecossistema empresarial que movimenta milhões por ano. Com um olhar afiado para oportunidades e coragem para inovar, ele deu seus primeiros passos no empreendedorismo com um investimento modesto, mas uma ambição imensa”, destaca a matéria já na abertura.

Wisch acentua na reportagem: “comecei com um sonho simples: criar algo grande. Quando olhei para o mercado vi oportunidades de transformar setores inteiros”. A Greenn é atualmente uma das maiores plataformas de pagamento para infoprodutores do país e ele comanda uma equipe com mais de 130 colaboradores. Mas Rafael Wisch está em processo de mudança: de CEO para multiempreendedor. Atualmente lidera projetos na área de inteligência artificial, a exemplo do Bambino, que é uma plataforma de educação infantil personalizada com potencial disruptivo, além de desenvolver o projeto “Geração de Futuro”.

Ao Valor Econômico, o palestrante do Empreende Week declarou: “Minha missão é reinventar o que já foi feito e criar soluções para problemas antigos. A inovação não está só na tecnologia, mas na forma como a gente olha o mundo”. Também ressaltou que não vende mentoria nem curso. “O que eu quero é empurrar minha visão de mundo para frente. Mostrar que é possível equilibrar inovação, negócios de grande porte, família e saúde. O futuro é de quem ousa fazer diferente”, acentua.

EMPREENDE WEEK

As inscrições para participar do Empreende Week/2025 já estão abertas e devem ser feitas pela internet (https://www.sympla.com.br/ evento/empreende-week-2025/ 2897737). A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória.

Neste ano, mais de 60 instituições estão mobilizadas na realização do evento que tem à frente o Sebrae, Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Fundação Educere, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos (Sindimetal/Campo Mourão) e a UTFPR. A iniciativa é do Ecossistema de Inovação de Campo Mourão e do SRI Centro Ocidental.

Como co-realizadores estão: Calvary Impact Hub, Idea5, Sicoob, Centro Universitário Integrado, Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec), Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (Ipplan), Unespar) e o Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam).