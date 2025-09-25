Prefeitura divulga programação de aniversário de Campo Mourão

A Prefeitura de Campo Mourão anunciou na manhã desta quinta, 25, a programação oficial das comemorações dos 78 anos de emancipação política da cidade. A agenda inclui atividades esportivas e de lazer, uma vasta programação cultural, um evento de inovação e empreendedorismo e um grande show gratuito, com Clayton e Romário, na Praça São José.

A programação começa no dia 6 de Outubro, com o Empreende Week, um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do Paraná. O evento, que acontece no Mourão Garden, contará com palestras, debates e apresentações de diversas ações voltadas a área da inovação. As atividades seguem até o dia 9, quinta-feira.

Já no dia 10, sexta-feira, aniversário da cidade, Campo Mourão recebe a dupla sertaneja Clayton e Romário, que vem se destacando na nova geração do gênero, contando com músicas que vem fazendo grande sucesso. O show será gratuito e acontecerá na Praça São José, às 21h.

No dia 11, sábado, depois de 19 anos, Campo Mourão receberá novamente para uma partida oficial de futebol uma equipe da capital do estado. O Nacional de Campo Mourão mede forças com o Athletico Paranaense pela Taça Paraná. A última vez que o Athletico jogou em terras mourãoenses foi em 2006 pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. A partida tem início às 15h30.

A programação segue no dia, 12, domingo. Em comemoração ao dia da criança, a Prefeitura realiza o Festival da Criança, com atividades esportivas e culturais para toda a família. O evento será realizado no Parque da Pedreira, no Jardim Modelo, e terá início às 14h. No feriado municipal, 13 segunda-feira, no Teatro Municipal, recebe a Banda de Música do 8º Distrito Naval da Marinha, em um espetáculo aberto ao público e com início às 20h.

Finalizando a programação de 20 dias em comemoração aos 78 anos de Campo Mourão, ainda na segunda-feira, 13, começa um dos maiores festivais de teatro do Brasil, o FETACAM que chega a sua 22ª edição. O FETACAM deste ano teve recorde de companhias inscritas e contará com extensa programação entre Mostra Paralela (14 a 18/10) Mostra Oficial (21 a 25/10) e Mostra Itinerante (13 a 17/10). “O Festival deste ano será incrível e convidamos a todos para participar desse grande momento cultural da nossa cidade” disse o Secretário de Cultura, Roberto cardoso”

O Prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, comentou a programação e enalteceu o esforço de todos os mourãoenses para construir uma cidade cada vez melhor: “Nossa cidade é um centro importante do Paraná, construída a muitas mãos diariamente por gente que ama a nossa terra. Dentro do nosso possível, preparamos uma grande programação que atende diversos públicos em várias áreas e movimentará Campo Mourão no mês de outubro” disse.