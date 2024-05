Quiosque no calçadão será transformado em centro de atendimento ao turista

Representantes da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) – campus Campo Mourão, solicitaram ao prefeito Tauillo Tezelli a concessão do quiosque localizado no calçadão, em frente ao Bar do Raul. O ponto ficará sob a responsabilidade do Curso de Turismo da Universidade e, após reforma, servirá como centro de atendimento ao turista, podendo abrigar também ações extensionistas da Universidade à comunidade.

O Curso de Turismo propôs a criação do espaço para fornecer informações sobre os atrativos de Campo Mourão e região, recursos de interesse turístico, eventos e roteiros existentes, além de auxiliar no esclarecimento de dúvidas de moradores e turistas sobre a atividade e tudo a ela relacionado. O próximo passo é a formalização do termo de concessão, prevista ainda para este mês, que permitirá o início do projeto de revitalização do espaço, a ser executado pela Unespar.

O diretor da Unespar/CM, João Marcos Borges Avelar, ressaltou a importância da iniciativa para aproximação das ações da Universidade com a comunidade. “Parcerias desta natureza são fundamentais para o avanço do turismo e do desenvolvimento local”, enfatizou. Segundo ele, a atividade turística proporciona investimento inteligente, promove desenvolvimento cultural e atua como um agente de transformação econômica, inclusão social e oportunidades de emprego e renda.

O diretor de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Rosinaldo Cardoso, lembrou que recentemente o município foi classificado entre as 10 cidades do Paraná como Destino Turístico Inteligente (DTI), ficando em 21º lugar no país, segundo o Ministério do Turismo.