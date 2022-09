Quatis invadem casas em busca de alimentos, causam estragos e deixam moradores de bairro assustados

Moradores do Parque das Acácias, em Campo Mourão estão tendo suas casas invadidas por quatis, os quais têm causado sérios danos e prejuízos em busca de alimentos. Os animais comem tudo o que encontram pela frente, até mesmo pedaços de sabão, além de causarem estragos em móveis e plantas nos quintais.

A moradora do bairro, Nadir de Fátima Henrique, disse que sua casa foi invadida na semana passada pelos quatis. “Eles comeram de tudo, dois pacotes de pães, margarina, três quilos de bacon, bolachas, torresmo com gordura, bombons, farofa pronta, entre outras coisas. Acabaram com minhas plantas e danificara um armário”, relata ela.

Segundo Nadir, seus vizinhos enfrentam o mesmo problema. Ela revela que os animais são mansos e não se assustam com nada. “Até meu cachorro está machucado, acho que atacaram ele também. A situação está bem complicada. Eles pulam e batem no vidro da janela, querendo entrar na casa”, lamenta.

Em algumas ocasiões eles escalaram os muros, passam pelos quintais, entrando em cozinhas, revirando tudo. ”Estou assustada com a situação. Eles pulam a uma distância grande, como se estivessem voando”, conta ela, ressaltando que além da bagunça, os bichos deixam muitas fezes espalhadas por todo canto.