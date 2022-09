Museu pede doações de documentos e fotos do maior bairro de Campo Mourão

O Lar Paraná, um dos mais antigos e um dos mais populosos bairros de Campo Mourão, comemora nesse ano o seu 65º aniversário de fundação. Para relembrar a passagem o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira está lançando uma campanha para arrecadar fotografias e documentos que registram o desenvolvimento do Lar Paraná nessas seis décadas de história.

Na região do Lar Paraná, segundo o historiador Jair Elias, coordenador do Museu, reside a maior força trabalhadora e o maior contingente de eleitores. “O Lar Paraná foi demarcado em 1957 e o loteamento de propriedade de Paulino Joaquim Slomp foi projetado para habitação e a instalação de indústrias”, explica Jair.

Para Roberto Cardoso, diretor presidente da Fundação Cultural, a história do desenvolvimento do grande Lar Paraná, formado por dezenas de bairros e conjuntos habitacionais, confunde-se com a história de Campo Mourão.

O processo de reorganização do Museu possibilitou a descoberta de uma farta documentação com dados históricos do bairro. “Esse trabalho nos motivou a lançar essa campanha para arrecadação de documentos e fotografias, para enriquecer o acervo que temos sobre o Lar Paraná”, cita Roberto Cardoso.