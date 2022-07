Quase 7 mil estudantes atendidos na região pela PM no mês de combate às drogas

Durante o mês de junho, dedicado ao Combate às Drogas, o 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Campo Mourão atendeu 6.963 estudantes, com diversas atividades preventivas. A Assembleia da ONU destinou, em 1987 o mês de junho como mês do Combate às Drogas.

Na região, foram atendidas 40 escolas de 16 municípios. Além das palestras, também foi realizada Blitz Educativa no Centro de Campo Mourão, com a participação Associação das Senhoras Rotarianas (ASR), Rotary, Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão, Conselho Municipal Antidrogas (COMAD), Conselho Municipal de Segurança (CONSEG), AA e NA (Alcoólicos e Narcóticos Anônimos), SICREDI, Prefeitura de Campo Mourão, Comunidade dos Municípios da Regional de Campo Mourão (Comcam), Associação Comercial de Campo Mourão (ACICAM), COAMO, C-Vale e Maçonaria.

O 11° BPM agradeceu aos parceiros e reforçou que o ciclo de palestras se estenderá até o mês de agosto, quando se comemora do aniversário da Polícia Militar do Estado do Paraná. O agendamento das palestras pode ser realizado pelo telefone (44) 3525-3013, de segunda à sexta em horário comercial.

O objetivo das atividades é a conscientização e o estímulo a práticas saudáveis. O tema trabalhado em junho: “Quem somos nós?”, teve um panorama psíquico sobre o funcionamento do cérebro e como ele é afetado por algumas substâncias químicas. O objetivo é incentivar a criação de telas mentais positivas nos jovens, buscando assim escolhas saudáveis por meio do livre arbítrio.