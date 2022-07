Homem esfaqueia mulher e acaba espancado por populares em CM

Uma briga de casal em que a mulher acabou esfaqueada, o agressor também não escapou ileso, em Campo Mourão. Populares revoltados com a situação detiveram o agressor e o espancaram na rua.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h desta segunda-feira, 4, na rua Teodoro Metchko, no jardim Copacabana, em Campo Mourão. Segundo as informações, após uma discussão entre o casal, o homem armou-se com uma faca e começou a esfaquear a mulher, que é técnica de enfermagem na Santa Casa.

Vizinhos ouviram os gritos e correram para socorrer a vítima. O homem foi espancado e por alguns minutos chegou a perder os sentidos. Em seguida, tentou correr, mas foi novamente agredido.

A Polícia Militar chegou em seguida e evitou que as agressões continuassem. A mulher de 35 anos foi ferida com pelo menos três facadas, nas costas, virilha e também em um dos braços.

O Samu foi acionado, mas demorou cerca de meia hora para chegar e encaminhar a mulher ao hospital Pronto Socorro, com ferimentos graves, já que uma das facadas teria atingido a região pulmonar. Uma segunda equipe do Samu chegou depois e encaminhou o homem, também com ferimentos na cabeça e suspeita de fratura na clavícula ao Pronto Socorro.