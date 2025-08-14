Público recorde em palestra na Acicam nesta quarta-feira

O Auditório Marta Kaiser, da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), ficou praticamente lotado na palestra que o advogado Cesar Dallabrida Júnior proferiu na noite desta quarta-feira (13/8) sobre “Cobrança e Inadimplência – Como recuperar dívidas sem afastar clientes”. Foi a quinta palestra do ciclo sobre segurança jurídica promovido pela entidade empresarial, iniciado no último mês de abril e que vai se estender até fevereiro do próximo ano.

Cerca de 80 empresários e gestores participaram do evento gratuito para os associados da Acicam. O público foi recorde e a palestra teve a presença de vários diretores da entidade, inclusive do presidente Francisco Viudes e da vice-presidente, Fabíola Cristina Ribeiro Casoto.

Mais quatro palestras estão programadas no ciclo promovido pela Acicam: “LGPD para Pequenos Negócios: Como adequar sua empresa e evitar multas” (10 de setembro), “Direitos e Deveres do Empresário no Código de Defesa do Consumidor” (8 de outubro), “Soluções Jurídicas Rápidas: Como resolver conflitos empresariais sem ir à Justiça” (5 de novembro) e “Gestão Patrimonial Inteligente: Como proteger seu Negócio e Planejar o Futuro” (4 de fevereiro de 2026). Todas as palestras são proferidas por Cesar Dallabrida Júnior, que é Doutor em Direito e Mestre em Ciências Jurídicas. Ele é sócio administrador da Dallabrida Advogados e atua ainda como professor e também como Juiz Leigo perante o Tribunal de Justiça do Paraná.

O ciclo de palestras tem por objetivo capacitar os empresários locais para evitar riscos jurídicos, reduzir prejuízos e fortalecer seus negócios é o objetivo da ação. “Sócios e Sociedades – Como Estruturar sua Empresa”, “Contratos Empresariais – O que todo empresário precisa saber para evitar problemas”, “Golpes e Fraudes Digitais – Aprenda a proteger seu negócio contra ameaças digitais” e “Marca e Propriedade Intelectual – Como Proteger sua Empresa” foram os temas das palestras anteriores.

As palestras do ciclo têm – em média – 40 minutos de duração e sempre são seguidas de espaço para perguntas e de networking.