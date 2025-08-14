Ciclista morre após ser atingido por carro conduzido pelo prefeito de Perobal na BR-487

Um grave acidente registrado no início da noite desta quarta-feira, 13, na rodovia BR-487 (Estrada Boiadeira), resultou na morte de um ciclista. O veículo envolvido, um Toyota Corolla, era conduzido pelo prefeito de Perobal, Galego Evangelista que seguia sentido Curitiba a Tuneiras do Oeste.

Segundo o relato do prefeito à Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ciclista transitava sobre a pista de rolamento quando, repentinamente, teria jogado a bicicleta contra o carro. O condutor afirmou que tentou frear e desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, a vítima foi arremessada a alguns metros e acabou sendo atropelada por pelo menos outros dois veículos, cujos motoristas deixaram o local sem prestar socorro.

Equipes do SAMU, PRF, Polícia Civil, Polícia Científica e IML foram mobilizadas. No entanto, o ciclista já estava sem vida quando o atendimento chegou. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Campo Mourão.

A vítima ainda não foi identificada oficialmente. No Corolla, além do prefeito, havia outro ocupante; nenhum dos dois se feriu.