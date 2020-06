Publicado o livro do projeto “Caça ao Tesouro Literário”

Já está pronto e a caminho de Campo Mourão o livro “O Mistério de Gaya”. A obra constitui-se na última etapa do projeto “Caça ao Tesouro Literário”, que a escritora mourãoense Prescila Francioli desenvolveu no segundo semestre do ano passado junto a alunos de quatro escolas públicas locais, com o apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura/Prefeitura de Campo Mourão.

O projeto teve a participação de 161 estudantes e desenvolveu atividades de leitura, redação criativa e relatos orais. Com a ação também foi estimulada a interação entre alunos, salas e colégios, incentivando a criatividades e o combate à timidez. A meta inicial era atender a 100 estudantes, mas o grande interesse despertado nos alunos levou a ampliação do público envolvido.

As atividades do projeto começaram a ser desenvolvidos no dia 5 de agosto e a entrega da premiação aos alunos que destacaram-se no projeto foi realizada no dia 20 de novembro, no auditório da Biblioteca Municipal Professor Egydio Martelo (Estação da Luz Dom Eliseu Simões Mendes). Participaram alunos das escolas municipais Monteiro Lobato (jardim Lar Paraná), Professor Domingos José de Souza (jardim Tropical I) e Mário Quintana (jardim Ione), bem como no Colégio Estadual Oswaldo Cruz (jardim Lourdes).

METODOLOGIA

Para despertar o interesse dos estudantes envolvidos, as atividades foram desenvolvidas a partir de desafios. Por exemplo, encontrar um tesouro literário preparado e escondido pela escritora Prescila Francioli nas instalações da escola.

Encontrado o tesouro, as equipes recebiam atividades para desenvolver, que eram enigmas para serem decifrados e textos para serem lidos e finalizados, usando a criatividade de cada um. Na sequência, esses textos eram trabalhados por Prescila Francioli, que os imprimia e – através do decifrar dos enigmas – os alunos encontravam, liam e discutiam com a escritora e, juntos, concluíam o capítulo do livro.

As equipes eram contempladas com “agrados” durante os desenvolvimentos das atividades e o que não faltou foram manifestações espontâneas dos alunos envolvidos. Os temas abordados pelos estudantes nas redações nortearam a história contatada no livro “O Mistério de Gaya”, que em breve será lançado pela escritora Prescila Francioli.

Ela já tem dois livros lançados: “Retratos de Uma Vida” (Litteris Editora) e “Fogo e Chuva” (Editora Multifoco).

“Escrever este meu terceiro livro tendo os futuros leitores como espelho foi algo maravilhoso, pois via a reação deles a cada palavra lida. E de acordo com a reação, ia adaptando o texto, inclusive a partir de críticas e sugestões dos estudantes. O resultado final foi um livro adequado a idade desses estudantes”, explica Francioli.

PREMIADOS

Ao final de quatro meses de muita diversão, literatura, caça ao tesouro literário, redação criativa e resolução de enigmas, aconteceu à seleção e premiação dos estudantes que se destacaram no projeto.

Foram entregues troféus em quatro categorias: Melhor Ideia Central – Lívia da Cruz (Colégio Estadual Dr. Oswaldo Cruz); Melhor Mapa/Enigma – 1º lugar) Bruno Racezenki – Escola Municipal Domingos José de Souza; 2º lugar) Cristhian Gabriel dos Santos – Escola Municipal Mário de Miranda Quintana; Melhor Ideia de Capa – Silvia Eloise Avelino de Oliveira – Escola Municipal Monteiro Lobato.

Também foram entregues troféus aos três primeiros colocados na categoria Melhor Texto – 1º) Matheus de Almeida – Escola Municipal Mário de Miranda Quintana; 2º lugar ) Aline Aparecida da Silva dos Reis – Escola Municipal Monteiro Lobato; 3º lugar) Matheus Gustavo Martins Rodrigues – Escola Municipal Domingos José de Souza. Todos os estudantes que participaram do projeto “Caça ao Tesouro Literário” receberam medalha.

Os resultados alcançados pelo projeto foram considerados excepcionais pelos diretores e professores das escolas abrangidas pela ação. Como os alunos tinham que explicar o resultado alcançado em cada atividade desenvolvida, a timidez de falar para todos os envolvidos foi sendo vencida a cada etapa. Também o desempenho no quesito leitura, incentivada pelo projeto, foi considerado excelente. O mesmo aconteceu no que diz respeito a criatividade, trabalhada a cada encontro.

O LIVRO

“O Mistério de Gaya” traz para jovens, a partir de nove anos, uma história de aventura e caça ao tesouro. No decorrer da história, há enigmas, ao exemplo dos trabalhados com os 161 participantes do projeto, que além de serem desafios divertidos, também estimulam o cérebro.

A autora mourãoenses acentua: “É uma história que já provou, através dos participantes, com idades de 9 a 18 anos, que tem o potencial de envolver nas tramas dos acontecimentos fantásticos. Educa e diverte ao mesmo tempo”.

Em razão da pandemia de Covid-19 não há previsão para o lançamento do livro, mas a escritora já está listando os pedidos de reserva da obra infanto juvenil. A entrega será feita pessoalmente e aqueles que adquirirem a obra receberão um marca página personalizado como brinde.