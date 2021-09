Provas do concurso da Adapar serão aplicadas neste domingo

As informações sobre a aplicação foram publicadas pela Secretaria estadual da Administração e da Previdência em 2 de setembro, por meio do Edital n° 054/2021-DRH/Seap. O candidato somente poderá fazer a prova no local designado na consulta individual disponível no endereço citado.

O edital também destaca os procedimentos e condutas que devem ser obedecidos, como as normas de segurança contra a Covid-19. A data inicial para a realização da prova era 10 de maio de 2020, mas houve adiamento devido à pandemia.

A contratação dos novos profissionais atende à necessidade de o Estado garantir a vigilância permanente em relação à saúde animal e à sanidade vegetal. A recente conquista internacional do Paraná como estado livre da febre aftosa sem vacinação e de área independente em relação à peste suína clássica exige reforço no acompanhamento da movimentação de rebanho, vigilância ativa e fiscalização, além do compromisso dos produtores de manter os cadastros atualizados.

INSCRITOS

Estão inscritos para o concurso 6.164 candidatos. Desses, 3.850 concorrem às vagas de médicos veterinários, enquanto 2.314 para o nível médio de técnico agropecuário. A remuneração varia entre R$ 2.671,97 (nível médio) e R$ 6.679,93 (nível superior). O concurso é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção (Cebraspe), uma Organização Social que trabalha com o Ministério da Educação e com a Fundação Universidade de Brasília (FUB).