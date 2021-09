Comércio de Campo Mourão atende em horário especial neste sábado

Uma vez mais, o comércio lojista de Campo Mourão atenderá os consumidores em horário especial – das 9 às 17 horas – neste sábado (11/9). Já é tradição na cidade o funcionamento do comércio em horário estendido nos dois primeiros sábados de cada mês e o incremento do movimento e das vendas nessas datas evidencia a aprovação por parte da população.

Muitas lojas mourãoenses estão com promoções, oferecendo descontos e condições especiais para pagamento. Nas vitrines não faltam produtos em liquidação e também muitos produtos já para a próxima estação. A expectativa para este sábado é de muitas famílias circulando pelo centro da cidade, lojas cheias de consumidores e incremento nas vendas.

O horário especial aos sábados fomenta não apenas o comércio da área central da cidade, mas também as vendas de lojas instaladas nos bairros. Os reflexos positivos do horário estendido se estendem as vendas em restaurantes, lanchonetes, pastelarias, sorveterias, postos de combustíveis, self service, churrascarias e em vários outros ramos de atividades.

Outra constatação dos empresários é de que o horário especial nos sábados também atrai muitos consumidores de cidades da região, em busca de maior variedade de produtos. Eles acabam aliando passeio e compras.