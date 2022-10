Prorrogado prazo para reformas e construções no Cemitério e ainda há vagas para comércio

Quem não conseguir concluir as reformas e construções nos túmulos do Cemitério Municipal São Judas Tadeu até o prazo estabelecido (terça-feira, dia 25), ainda tem até quinta-feira, dia 27.

O prazo foi prorrogado por conta do período chuvoso da semana passada. Dia 31 vence o prazo para pinturas de túmulos, coroas e limpeza em geral. No Dia de Finados (2 de novembro), é proibido qualquer serviço no local.

COMÉRCIO – Para comerciantes que todo ano utilizam os espaços destinados a venda de produtos no Cemitério nos dias 1 e 2 de novembro o prazo de renovação do cadastro venceu dia 14 outubro. Como sobraram 5 pontos, serão disponibilizadas para demais interessados durante esta semana.

É permitido o comércio de alimentos, flores e velas. Não é permitida a comercialização de bebidas alcoólicas, produtos eletrônicos, cigarros ou flores que acumulam água. “Lembramos que o proprietário da barraca é responsável pelo lixo que produzir, que deve ser recolhido”, explica a secretária municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal, Shelly Nogueira.

Nesta semana será reforçada a equipe de limpeza no Cemitério. Também o setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde vai reforçar ações de combate a dengue no local no dia de Finados.