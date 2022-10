Atletismo foi campeão no masculino e feminino nos JAPs em Cascavel

A equipe de Atletismo IACM/Fecam/Assercam sagrou-se campeã geral no masculino e feminino dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs). A competição foi disputada no fim de semana, em Cascavel.

Os atletas mourãoenses conquistaram 16 medalhas de ouro, 8 de prata e 12 de bronze. Campo Mourão foi representado por 37 atletas. “Temos tradição de grandes resultados nesses jogos, mas nossas expectativas foram superadas com o desempenho das nossas equipes”, disse o técnico Paulo Cesar da Costa.