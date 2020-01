Promotoria de Justiça de Mamborê recebe inscrições para seleção de estagiário de pós-graduação em Direito até o dia 7 de fevereiro

A Promotoria de Justiça de Mamborê, no Centro Ocidental paranaense, está com inscrições abertas até o dia 7 de fevereiro para a seleção de estagiário de pós-graduação em Direito, além de formação de cadastro de reserva. Podem participar do processo seletivo bacharéis em Direito que estejam matriculados em curso de pós-graduação na data da admissão. O candidato selecionado receberá bolsa de R$ 1.981, além de auxílio-transporte de R$ 198, para cumprir seis horas diárias de estágio, de segunda a sexta-feira.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente na Promotoria de Justiça de Mamborê (Avenida Manoel Francisco da Silva, 985), das 13 às 18 horas. O candidato deverá apresentar no momento da inscrição fotocópias da cédula de identidade e do CPF, ficha de inscrição, que pode ser obtida no edital, e currículo.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira será uma prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada no dia 11 de fevereiro, às 9 horas, no Edifício do Fórum de Mamborê (Avenida Manoel Francisco da Silva, 985). O conteúdo programático está disponível no edital de seleção. A segunda etapa será uma entrevista, de caráter classificatório, a ser realizada com os quatro candidatos mais bem colocados na primeira fase, no dia 13 de fevereiro, a partir das 13 horas.

O resultado final será divulgado no site do Ministério Público e afixado na porta do gabinete da Promotoria de Justiça da comarca, no dia 18 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (44) 3568-1301 ou pelo e-mail mambore.[email protected].