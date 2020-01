Cansados da sujeira, moradores do Parque das Acácias promovem mutirão de limpeza no domingo

Liderados pela Associação de Moradores do Parque das Acácias e cansados de verem tanta sujeira pelo bairro, os moradores estão realizando uma campanha de limpeza das datas vazias. O mutirão de limpeza vai ser realizado no domingo, dia 2, às 9h, com saída na Rua João Teodoro de Oliveira. Os voluntários deverão levar sacos de lixos, luvas e usar repelentes.

Segundo o presidente da entidade, Jair Elias dos Santos Júnior, a ação foi motivada pelo aumento no índice de pessoas afetadas pela dengue na cidade e na região. O próprio presidente percorreu as ruas e viu o crescente acumulo de lixo. “É preocupante a situação. Os moradores deveriam ter cuidado maior com o lixo que produzem. Observamos garrafas de vidro e plástico em todas as datas vazias. Até mesmo aparelhos de televisão estão sendo descartadas nesses lugares. Lixo não brota do chão, nem cai do céu: alguém joga!”.

Recentemente a Associação de Moradores solicitou a Secretaria de Fiscalização do Município que haja com maior rigor na cobrança de multas nas datas vazias. Constantemente os moradores encontram animais peçonhentos no interior de suas residências. “Em algumas dessas casas, moram crianças e a presença dos animais se torna um risco para as mesmas”.