Projetos inovadores da Prefeitura presentes no Empreende Week 2025

Além da parceria na realização do Empreende Week 2025, a prefeitura de Campo Mourão participa do evento com alguns projetos inovadores, que são apresentados aos participantes. No estande do Instituto de Pesquisa e Planejamento (IPPLAN), pode ser conhecido o projeto desenvolvido com estudantes nas praças da cidade, além de robôs e óculos em 3D.

A Secretaria Municipal de Educação também montou um espaço para apresentar seus projetos como Ciranda Literária, Robótica, Agrinho, acervo de novos materiais pedagógicos e mesas digitais, bem como painel de poesias. O Procon marca presença com o projeto “Proconzinho – Aprendendo seus Direitos”, uma iniciativa voltada à formação cidadã e ao consumo consciente entre as crianças.

Nesta quarta-feira (8), no espaço para palestras, o presidente do IPPLAN, Carlos Alberto Facco, apresentou o Painel sobre Cidades Inteligentes e a nova administração pública. O foco é a importância do conceito de Cidade Inteligente, fundamentado em indicadores e métricas, como ferramenta estratégica para decisões mais eficientes. O painel contou com a presença de prefeitos e representantes de cidades da região, que foram recepcionados pelo prefeito Douglas Fabrício.

O Empreende Week, que começou no dia 6 de outubro e termina nesta quinta-feira (9), faz parte da programação de aniversário de 78 anos de Campo Mourão. Mais de 80 parceiros colaboram para a realização do evento, realizado pelo Sebrae, Prefeitura de Campo Mourão, Fundação Educere, Sindimetal e UTFPR.