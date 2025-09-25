Projetos da Assistência Social de Campo Mourão recebem visita do governador distrital do Rotary

Os projetos desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social de Campo Mourão, em parceria com o Rotary Lago Azul, receberam, na última semana, a visita do governador distrital do Rotary, Celso Miyamoto. A agenda aconteceu no Centro da Juventude e contou com apresentações da fanfarra da terceira idade e de duas turmas de musicalização infanto-juvenil.

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município oferecem diversas oficinas voltadas a crianças, adolescentes e idosos atendidos pelos Serviços de Convivência. Entre elas, destacam-se a fanfarra, com cerca de 27 idosos participantes, e a musicalização infanto-juvenil, que atende seis turmas de crianças de 7 a 14 anos. Os instrumentos utilizados nas atividades foram fornecidos pelo Rotary Lago Azul.

Durante a visita, o governador distrital ressaltou a importância do voluntariado e do impacto social dos projetos. “Vocês que fazem parte dessa fanfarra resgatam a história de muita gente. Parabéns à entidade que faz esse trabalho, porque juntar bastante gente e fazer um único trabalho é difícil. Da mesma maneira que nós do Rotary também fazemos um trabalho voluntário porque amamos. Transformar a comunidade e inspirar outras pessoas é o nosso trabalho, e ficamos muito felizes em ver que os recursos arrecadados estão sendo tão bem utilizados”, afirmou Miyamoto.

As oficinas de fanfarra acontecem atualmente no Centro da Juventude, enquanto as atividades de musicalização são realizadas nos Centros de Convivência espalhados pelo município.