Profissionais de urgência e emergência recebem capacitação do SAMU Noroeste em Campo Mourão

Médicos e enfermeiros que atuam nos serviços de urgência e emergência de Campo Mourão e demais municípios da 11ª Regional de Saúde participaram, nesta quinta-feira (25), de um treinamento promovido pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do SAMU Noroeste. A capacitação ocorreu no anfiteatro do Eco-Campus do Centro Universitário Integrado e combinou momentos teóricos e práticos.

Segundo a gerente de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde de Campo Mourão, Izabela Kumakura, o treinamento é essencial para garantir respostas rápidas, seguras e eficazes diante de situações críticas. “O preparo das equipes do município é fundamental para assegurar que cada atendimento seja feito com qualidade e agilidade, salvando vidas”, destacou.

O curso teve como foco padronizar condutas, integrar profissionais e reduzir o tempo de intervenção em casos de parada cardiorrespiratória, politraumas e outras situações de risco iminente de morte. Durante a capacitação, os participantes receberam orientações sobre imobilização de fêmur e pelve, retirada de capacete, torniquete, preenchimento de feridas e sinalização.

Para a coordenadora do NEP e enfermeira intervencionista Yonara Barião, a rapidez no atendimento é determinante. “Um minuto pode ser crucial para salvar a vida do paciente. Treinar as equipes é fundamental para desenvolver habilidades práticas que impactam diretamente na qualidade da assistência prestada e na redução de óbitos evitáveis”, afirmou.

Com ações como essa, o objetivo é garantir que a população atendida pelos serviços de urgência e emergência de Campo Mourão continue recebendo assistência de saúde de alta qualidade, prestada por profissionais cada vez mais capacitados.