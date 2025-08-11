Projeto Paideia tem visitas técnicas nesta terça-feira

As cerca de 30 adolescentes atendidas pelo projeto Paidéia/2025, desenvolvido pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão (Cmeg), participam na tarde de terça-feira (12/8) de uma maratona de visitas técnicas.

Iniciado em junho, as ações vão se estender até outubro e o projeto é desenvolvido através de parceria com o Senac, Sesc, Sebrae e o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial).

A programação desta terça-feira será aberta com uma visita ao Paço Municipal “10 de Outubro” onde serão recepcionadas pelo Prefeito João Douglas Fabrício, a partir das 14 horas. Em seguida, as participantes do projeto – acompanhadas por diretoras da Cmeg – visitarão a Loja Clube Rosa (15 horas) e a Loja Bella Face (15h30min). O roteiro será encerrado com uma visita a Idea Hubs, marcada para às 16 horas, onde serão recepcionadas pelo CEO da empresa, Nichollas Marshell.

Ainda neste mês, o projeto Paidéia realiza a palestra “Afetividade, sexualidade, DST e Drogadição”, marcada para o dia 19, às 13h30min, no Senac local. Incentivar as adolescentes a acreditar que seus sonhos podem tornar-se realidade, oportunizando o acesso à informação, ampliando seu conhecimento, é o objetivo da ação coordenada pela Diretoria de Responsabilidade Social da entidade empresarial feminina.

O projeto oferece às participantes palestras, minicursos e debates de temas atuais, buscando de forma democrática e direta o desenvolvimento das habilidades empreendedoras e a formação da consciência crítica e participativa, com o intuito de mudar velhos paradigmas que envolvem a formação da mulher.

Em setembro, as adolescentes participarão do concurso “Jovem Empreendedora” e irão concorrer a prêmios. O Sebrae disponibilizará curso que servirá de suporte para a elaboração dos projetos para participar do concurso. Para outubro, encerrando o projeto Paidéia/2025, será realizada a solenidade de formatura e entrega de certificados e premiação do concurso, com coquetel.

As atividades do Paideia acontecem quinzenalmente, sempre às terças-feiras, das 14 às 17h30min — tudo gratuitamente —, incentivando as participantes a darem o primeiro passo rumo ao sucesso, com potencial de transformar suas vidas e impactar positivamente suas comunidades.