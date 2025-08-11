CM é campeão no voleibol câmbio masculino e feminino no 1º Jogos do Idoso de Peabiru

Campo Mourão brilhou na primeira edição dos Jogos do Idoso de Peabiru, realizados na última sexta-feira (8 de agosto), conquistando o título no voleibol câmbio 60+ tanto no feminino quanto no masculino. A competição reuniu delegações de seis municípios do Paraná: Campo Mourão, Peabiru, Araruna, Corbélia, Pérola e Cafezal do Sul.

No feminino, a equipe mourãoense superou Pérola na decisão, garantindo a medalha de ouro. Já no masculino, Campo Mourão venceu Araruna em uma disputa melhor de três jogos, mostrando força e entrosamento.

O evento segue o modelo dos Jogos da Integração do Idoso do Paraná (JIIDOS), que são promovidos pelo Governo do Estado do Paraná (Secretaria do Esporte) e teve como objetivo promover a prática esportiva, a socialização e a valorização da pessoa idosa.

A delegação de Campo Mourão participou com apoio da Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes (Fecam).