Com nova frente fria, primavera mantém alternância entre chuva, sol e ventos fortes no Paraná

A primavera tem registrado diversos fenômenos meteorológicos no Paraná. Quando o paranaense se recupera dos impactos da passagem de um sistema, outro se aproxima. É o que ocorre neste fim de semana, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Após as fortes chuvas de quinta-feira (16), a intensificação de um sistema de baixa pressão traz mais temporais durante a tarde desta sexta (17), e uma frente fria chega ao Estado no sábado (18).

Na quinta (16) as rajadas de vento chegaram a 110,5 km/h em Cascavel, às 16h. Em Nova Tebas (INMET), por volta das 19h, foi registrada uma rajada de vento de 103,7 km/h. Pelo menos 20 estações meteorológicas do Simepar tiveram rajadas de vento acima de 50 km/h entre a tarde e a noite. Os maiores acumulados de chuva foram em Guaíra (29 mm), Laranjeiras do Sul (27,2 mm) e Dois Vizinhos (INMET) (23,6 mm).

A chuva parou durante a madrugada, entretanto, o mesmo sistema de baixa pressão que ocasionou os temporais de quinta-feira (o cavado meteorológico, próximo ao norte da Argentina e o Paraguai) volta a se intensificar nesta sexta (17), formando novas áreas de instabilidade que avançam em direção às regiões Oeste e Sudoeste do Paraná.

“Nestas regiões há previsão para pancadas de chuva com muitas descargas elétricas e também condições para ventos fortes ainda na manhã desta sexta. As áreas de instabilidade avançam para as demais regiões ao longo do dia em forma de pancadas de chuvas isoladas, mas não se descarta também a ocorrência de temporais localizados em algumas cidades no Centro-Sul, Noroeste, Norte e Leste do estado próximo ao período da noite”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

Por conta da chuva, as temperaturas nesta sexta-feira ficam mais amenas no Oeste e Sul. As temperaturas máximas não devem passar dos 24°C nestas regiões. Já no Norte do Paraná, nas cidades próximas à divisa com São Paulo, os termômetros chegarão aos 34°C. Na Região Metropolitana de Curitiba, a tarde será com temperaturas em torno dos 25°C.

SÁBADO DE CHUVA, DOMINGO DE SOL

Entre a noite de sexta-feira e o amanhecer de sábado (18), uma frente fria avança pelo oceano provocando pancadas de chuva em todas as regiões paranaenses. Na madrugada de sábado há condições para temporais localizados em todo o Paraná. Até o amanhecer, as áreas de instabilidade avançam pelas regiões paranaenses rapidamente, provocando rajadas de ventos fortes.

Não é só a frente fria que causará vento forte. “Na noite do sábado, há previsão de rajadas de vento entre 60 km/h e 70 km/h na região litorânea do Paraná, devido a um sistema de baixa pressão juntamente com outro, de alta pressão, que se intensificam sobre o oceano”, ressalta Barbieri.

No sábado as temperaturas não devem passar dos 25°C em todas as regiões paranaenses no período da tarde. Já no domingo (19), com o afastamento do eixo da frente fria para a região Sudeste do Brasil, o tempo fica estável novamente. Já pela manhã o sol predominará no Oeste e Sudoeste.

“Nas demais regiões, principalmente no Norte e Leste do Estado, ainda sob influência dessa frente fria e dos ventos que sopram do quadrante sudeste, a nebulosidade permanece ao longo da manhã e também no período da tarde, com algumas chuvas de intensidades mais fracas”, detalha Barbieri.

As temperaturas voltam a subir no Oeste e Sudoeste, enquanto nas demais regiões paranaenses os termômetros dificilmente ultrapassarão a marca de 26°C.

Agência Estadual de Notícias