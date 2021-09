Projeto de financiamento prevê investimentos em toda a cidade

Está no Poder Legislativo para ser votado pelos vereadores projeto de investimentos, por meio de financiamento junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 41,8 milhões. Caso seja aprovado, os investimentos vão garantir melhorias em infraestrutura por toda a cidade.

No sistema viário os projetos preveem R$ 7 milhões para asfalto, recape e estradas rurais, além de R$ 11 milhões para conclusão da pavimentação da Avenida João Batista Salvadori, que liga o Jardim Cidade Nova ao Jardim Santa Cruz. Contempla ainda abertura de trecho da Avenida das Torres até o Parque do Lago (R$ 2,7 milhões), passagem com ponte pelo Rio 119 aos novos loteamentos (R$ 3,5 milhões), Rua Germano Hruschka (R$ 2 milhões) além de mobilidade urbana (R$ 1,8 milhão).

O financiamento prevê ainda investimento de R$ 2 milhões no Cemitério Municipal; R$ 3 milhões no Ginásio de Esportes do Lar Paraná; R$ 1 milhão no terminal rodoviário; R$ 1 milhão no aeroporto municipal, R$ 3 milhões para revitalização completa da praça do Fórum; R$ 2 milhões no Centro de Inovação Tecnológica; R$ 800 mil na Escola do Trabalho, além de R$ 1 milhão para elaboração dos projetos.

“Com o pagamento das dívidas a partir de 2017 temos capacidade de contrair mais esse financiamento para melhorias que a população reivindica, tornando a cidade mais atrativa para novos investimentos e para o bem estar de quem vive aqui”, justifica o prefeito Tauillo Tezelli.