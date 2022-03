Programação de cursos do Senac para abril/maio

O Senac Campo Mourão está com turmas abertas com início previsto para abril e maio, em vários cursos. Confira abaixo e aproveite as oportunidades

CONFEITEIRO

https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=11&tc=202200007

Carga horária 300h

Campo Mourão04/04/2022 a 08/05/2023

19h30 às 22h30

Segunda e quarta-feira

ALIMENTAÇÃO FITNESS

https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=11&tc=202200031

Carga horária 15h

Campo Mourão

28/04/2022 a 26/05/2022

19h30 às 22h30

Terça e quinta-feira

PERSUASÃO E ORATÓRIA

https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=11&tc=202200024

Carga horária 30h

Campo Mourão

02/05/2022 a 31/05/2022

19h30 às 22h30

Segunda e terça-feira

CHURRASCO: MOLHOS E ACOMPANHAMENTOS

https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=11&tc=202200032

Carga horária 15h

Campo Mourão

07/05/2022 a 04/06/2022

14h às 17h

Sábados

PREPARO DE PÃES ARTESANAIS

https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=11&tc=202200012

Carga horária 36h

Campo Mourão

12/05/2022 a 24/06/2022

19h30 às 22h30

Quinta e sexta-feira

PREPARO DE CARNES E SALADAS

https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=11&tc=202200036

Carga horária 15h

Campo Mourão

13/05/2022 a 10/06/2022

19h30 às 22h30

Sexta-feira

Para mais informações, entre em contato por meio do whatsapp: https://wa.me/message/KVCERHCRANOPN1 ou pelo nosso site: https://www.pr.senac.br/campomourao