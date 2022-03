Atividades com alunos marcam Dia Mundial da Água no Parque do Lago

Um grupo de alunos do 5º ano da Escola Municipal Parigot de Souza participou, no Parque do Lago, de atividades relacionadas ao Dia Mundial da Água, comemorado nesta terça-feira (22). A iniciativa foi da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA), em parceria com a secretaria de Educação e Fundação Cultural.

A abertura das atividades ficou a cargo do artista Guilherme Jungles, com performances de malabarismos e interação com as crianças. Também foi realizada uma palestra sobre a importância da água para a vida no planeta e a necessidade de cuidar do meio ambiente. O tema foi abordado por Beatriz Leão, da Empresa Júnior Habitat, do curso de Engenharia Ambiental.

“Trouxemos as crianças para marcar esse dia tão importante. Como a água nos traz vida, então as crianças representam a vida e podem ajudar propagar as informações que receberam na escola e na família”, disse a secretária municipal da SEMA, Shelly Nogueira. Ela lembra que o município tem trabalhado na preservação do meio ambiente com várias ações, como plantio de mudas e reflorestamento das nascentes.

O intuito da comemoração do Dia Mundial da Água é colocar em discussão assuntos importantes relacionados com esse recurso natural. De acordo com a ONU, um em cada três pessoas no mundo não possui acesso à água potável e três bilhões não possuem instalações básicas para lavar as mãos de forma adequada.