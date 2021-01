Programa Trator Solidário, supera R$ 3,3 milhões

Foi entregue mais um trator agrícola de 75 cv da marca Ford/New Holland no município de Janiópolis, por meio do Programa Trator e Implementos Solidários, da Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento – SEAB.

Desta vez o beneficiado foi o agricultor familiar Fernando Pereira, que cultiva em sua propriedade 60 hectares de soja e milho safrinha.

Segundo Pereira, o apoio do programa e dos parceiros foi decisivo para a aquisição do primeiro “Trator Zero”, um sonho antigo da família. O trator facilitará os trabalhos na propriedade, possibilitando agregação de valor e renda com a diversificação e incremento na produtividade.

O equipamento novo e mais moderno significa maior eficiência de trabalho, com redução do consumo de combustível e custos de manutenção, além do maior conforto para o tratorista.

A parceria no município, envolvendo IDR Paraná, Seab/Governo do Paraná, Banco do Brasil, Sicredi e Prefeitura Municipal, tem contribuído para o sucesso do Programa Estadual em Janiópolis.

Desde o seu lançamento foram entregues 25 tratores e duas colhedoras de grãos, com investimento R$ 3.356.607,00. Vale lembrar que o programa, tem benefícios fiscais, contribuindo para a redução do preço do trator agrícola, além de ser financiado pelo Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar – PRONAF, com prazo de pagamento de sete anos e juros reduzidos de 4,60% ao ano.

As Pré-propostas e projetos são executados pela unidade local do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IDR – Paraná. Participaram da solenidade de entrega gerente local Banco do Brasil, Valmir Faria, o responsável local do IDR-Paraná, José Claudio do Prado, o produtor rural Fernando Pereira e lideranças.

O agricultor José Pereira tem 52 anos, é casado e pai de dois filhos. Ele se emocionou com a aquisição. “Esse trator representa qualidade de vida para minha família, reduzindo as dificuldades do trabalho, além de organizar melhor as atividades, agregando valor e renda na propriedade”, disse ele.

Informações: Unidade local de extensão rural do IDR-Paraná de Janiópolis