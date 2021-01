Decreto mantém restrições ao coronavírus por mais 15 dias

De acordo com o decreto municipal que entra em vigor nesta quinta-feira, dia 7, relativo ao combate a disseminação da COVID-19 em Campo Mourão, as restrições implantadas no último decreto, no final do mês de dezembro, seguem em vigência, pelos próximos 15 dias.

O toque de recolher, das 23 às 6 horas, segue mantido (permitido apenas entregas em domicílio – delivery). Eventos com a participação de mais de 10 pessoas (conforme já determina decreto estadual), atividades esportivas coletivas, funcionamento de edículas e espaços de lazer para eventos e música ao vivo, entre outros, seguem proibidos. Todas estas medidas tem base em decisão tomada pelo Comitê de Crise.

As atividades religiosas seguem permitidas, com os devidos cuidados sendo tomados.

“O novo decreto foi formulado pelo comitê de crise, com base no acompanhamento de casos diários que temos observado na cidade, e as decisões tomadas são todas com o afim de impedir a disseminação da COVID-19 em Campo Mourão”, destaca a procuradora geral do município, Alessandra Lavorente Chiroli, juntamente com o Comitê de Combate ao COVID-19.