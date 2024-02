Campo Mourão decreta intervenção na gestão da Santa Casa

A administração municipal de Campo Mourão decidiu decretar intervenção na gestão da Santa Casa de Misericórdia. A medida, de iniciativa do prefeito Tauillo Tezelli, foi referendada pelos gestores dos municípios da região que utilizam os serviços do hospital, durante assembleia nesta sexta-feira (9), na sede da Comcam, em Campo Mourão.

A intervenção, pelo período de 12 meses, foi a alternativa encontrada pelos gestores da Saúde, após a atual direção do hospital comunicar a interrupção de atendimentos e cobrar repasse de recursos não condizentes com a realidade dos municípios. Sobre o assunto várias reuniões foram realizadas, com a direção do hospital, governo do Estado e Ministério Público.

“Foi necessário adotar essa medida em razão do iminente risco à saúde da população de Campo Mourão e região”, observou o prefeito Tauillo. Como interventor será nomeado o coordenador geral do município, Sérgio Henrique dos Santos e uma comissão interventora.

Entre as atribuições da comissão estará a elaboração e apresentação de um diagnóstico da situação operacional, financeira-econômica e gestão da entidade; regularização dos serviços, especialmente os de atendimentos de urgência, emergência e de plantões de 24 horas; convocar Assembleia-Geral para possibilitar a condução de novos membros à Mesa Diretora e Conselho Fiscal; proporcionar, por meios adequados, a continuidade dos serviços de saúde no âmbito local.

O decreto de intervenção prevê ainda que a Comissão Interventora apresentará relatório ao Ministério Público, a Secretária Municipal de Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde e ao Poder Legislativo Municipal, relativo às suas atividades, bem como da situação apurada na Instituição.