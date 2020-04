Programa Campo Mourão + Ativa retorna com atendimento em dez locais

O Programa Campo Mourão + Ativa, promovido pelo Município de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam) – Departamento de Qualidade de Vida, retornou com seu atendimento em dez locais da cidade. As atividades estavam suspensas, por conta da pandemia da COVID-19 (Coronavírus), mas voltaram na última segunda-feira com todos os cuidados necessários de higienização bem como outras medidas para evitar contágio.

Nas segundas e quartas feiras, retornou o Projeto Condicionamento Físico no Estádio (18h15 às 19h). Ainda nesses dias, retornaram as atividades do Projeto Mulher + Ativa, realizado na Escola Municipal Monteiro Lobato (19 às 20 horas), Escola Municipal Paulo VI (20h15 às 21h15), Escola Municipal Parigot de Souza – Jardim Gutierrez (19 às 20 horas), Escola Municipal Bento Mossurunga (provisoriamente no estacionamento do Supermercado Condor) – 19 às 20 horas e no Centro da Juventude Itachir Tagliari – Asa Leste (Turma 1 – 19 às 20 horas e Turma 2 – 20 às 21 horas) e Escola Municipal Manoel Bandeira (19 às 20horas).

Nas terças e quintas-feiras, o Projeto Mulher + Ativa retornou na Escola Municipal Eroni Manoel Ribas (Pio XII – Cohapar) – 19 às 20 horas, Escola Municipal Domingos José de Souza (Jardim Tropical I) – 19 às 20 horas e na Escola Municipal Cidade Nova (19 às 20 horas). Na Escola Municipal Urupês e na Escola Municipal Ethanil Bento de Assis/Colégio Estadual Novo Horizonte (Jardim Santa Cruz), as atividades ainda não retornaram.

“Sabemos que é importante para as nossas mulheres, elas já estavam sentindo falta, bem como nós mesmos, que estamos à frente do programa, e voltar à ativa, gradativamente, oferecendo este benefício para a população, para nós é uma grande satisfação. Evidente que vamos realizar tudo dentro de todos os padrões necessários de cuidados, no que se refere à presença desta pandemia”, destaca Layla Mariana Antonechen, responsável pela Qualidade de Vida da Fecam.

Outro ponto a destacar é que os demais projetos Terceira Idade em Ação + Ativa, Academia do Corpo de Bombeiros, Projeto Adolescente + Ativo assim como as demais ações e eventos do programa permanecerão suspensos.