Programa Campo Mourão + Ativa lança 40ª turma

O Programa Campo Mourão + Ativa da Fundação de Esportes de Campo Mourão lançou mais uma turma de ginástica e condicionamento físico, que é a 40ª do programa. Essa turma é voltada ao público da terceira idade do Jardim Araucária e imediações.

Para a efetivação das atividades, a Fecam fechou parceria com o Grupo ABL Sementes, que cedeu o espaço físico para as aulas. “A turma iniciou com capacidade máxima, o que mostra a vontade do público em participar do programa”, ressalta a coordenadora do programa, Layla Maiante.