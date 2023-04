Campo Mourão institui política de inovação agropecuária

O município de Campo Mourão instituiu pelo decreto municipal 10.152/2023, a Política Municipal de Inovação Agropecuária que terá, dentre outras, a finalidade de orientar e coordenar estratégias, programas e ações de fomento à inovação no setor produtivo agropecuário. O intuito é estimular o fortalecimento da cultura da inovação e do empreendedorismo inovador, da produtividade e da competitividade agropecuária no município.

“Uma das formas de se conseguir alcançar este objetivo será por meio da aproximação dos atores do ecossistema de inovação agropecuária”, disse o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma. Para ele, o município precisa aproveitar o potencial empreendedor, infraestrutura de ensino, pesquisa e extensão e a cultura associativista existente na região para estimular e alavancar novos negócios, intensivos em tecnologia, que atendam as cadeias produtivas agropecuárias.

Desde 2017 o município tem buscado direcionar o desenvolvimento econômico neste sentido, aproveitando as demandas dos produtores rurais para a modelagem de negócios que atendam as necessidades e sejam escaláveis. Duas startups criadas em Campo Mourão são exemplos de negócios nascidos de empreendedores e de jovens formados na região e que atendem o produtor rural nacionalmente.

“O ecossistema de inovação de Campo Mourão tem se estruturado ano a ano e esta política será uma ferramenta que contribuirá para o seu fortalecimento, ao lado de outras iniciativas importantes já desenvolvidas pelo município, como por exemplo, a Lei de Inovação, o Empreende Week, o Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação e o diagnóstico das cadeias produtivas do agronegócio”, reforça o secretário.

A política municipal foi elaborada a partir da discussão e validação com dezenas de organizações, dentro da Câmara do Agronegócio do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam), que tem o papel de assessorar o município em estudos e propostas de políticas públicas de desenvolvimento econômico. A partir das diretrizes definidas as organizações começarão a discutir estratégias de como implementá-las.