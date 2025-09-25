Edital literário de Campo Mourão seleciona obras para publicação inédita

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anunciou o resultado do Edital de Seleção de Obras Literárias Inéditas, iniciativa inédita que marca um novo capítulo para a literatura mourãoense.

Na categoria ficção, a vencedora foi Elenice Koziel, com a obra Vale da Pitangueiras. Em poesia e contos, a selecionada foi Ana Ceola Ribeiro, autora de Vozes da Poesia e Contos. Já a coletânea de poesia e contos reunirá textos de Ana Paula Soares Rola, Cleverson de Lima, Jhony Silva Ramos, Leandro Moreira da Luz, Maria Rodrigues Gois, Regiane Timoteo das Neves Baldi e Silvio Cesar Walter.

Além deles, também serão publicados os 10 vencedores de cada categoria do Concurso de Poesias de 2024 e 2025, ampliando a visibilidade da produção local.

De acordo com o edital, os selecionados de ficção e de poesia e contos receberão 90 exemplares de suas obras. Os autores da coletânea terão direito a 6 exemplares cada, enquanto os premiados nos concursos literários receberão 3 exemplares.

As publicações terão lançamento oficial durante a Festa Literária de Campo Mourão, em novembro. Segundo o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, “Campo Mourão é um verdadeiro celeiro de bons escritores, e este edital é uma oportunidade que o setor cultural ansiava. A administração municipal decidiu contemplar essa demanda porque entende o valor dos nossos talentos locais, que só precisam de incentivo para florescer.”