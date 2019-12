Profissionais da Limpeza visitaram a Prefeitura

Profissionais da limpeza que trabalham no dia a dia nas ruas de Campo Mourão (garis e coletores), mantendo a cidade limpa, com boa aparência e aspecto agradável, visitaram a Prefeitura nesta sexta-feira, onde foram recebidos pelo prefeito Tauillo Tezelli, que agradeceu a todos pelos trabalhos desenvolvidos durante este ano de 2019, colaborando no dia a dia.

Se fez presente, em igual, o Secretário da Agricultura e do Meio Ambiente; Franco Freire, secretaria que tem em seus quadros servidores mantidos pela Seleta, empresa responsável por esta limpeza na cidade, como colaboradores. Também presente, o Engenheiro da Seleta, Gustavo Pascon, fez questão de agradecer a administração municipal pela parceria ao longo dos últimos anos.

“Nosso trabalho de limpeza da cidade é constante, são profissionais honrados, que por meio dos seus serviços ajudam Campo Mourão a ser uma cidade agradável e bem organizada para os seus moradores, o que é feito em parceria com a administração municipal”, relata Pascon.

O prefeito, que na oportunidade também esteve acompanhado de vereadores Sidnei Jardim, Edoel Rocha e Edson Battilani; destacou a importância do trabalho realizado. “Para oferecer uma cidade melhor para os nossos cidadãos, é necessária a parceria e participação de todos. E o serviço destes profissionais também é de grande valia, pois contribuem significativamente para que possamos ter uma Campo Mourão mais limpa e agradável para todos, todos os dias. Assim, só temos a agradecer”, conclui o prefeito.