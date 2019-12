CCI faz confraternização em parceria com o Greps

Participantes do Centro de Convivência dos Idosos de Campo Mourão tiveram hoje a festa de confraternização de encerramento das atividades do ano. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Ação Social, por meio do Centro da Juventude, em parceria com a Associação da Polícia Militar (GREPs).

Além de um almoço para os cerca de 200 frequentadores assíduos das atividades do CCI, também foi realizado o tradicional baile do idoso no período da tarde. “Aqui é como se fosse a minha própria família”, disse a aposentada Lídia Pereira, que frequenta o CCI há 25 anos.

Cecília Carvalho também destacou a importância das atividades semanais durante o ano. “O idosos se distraem, não precisam ficar indo ao médico e sem falar que fazer amizades é muito bom”, disse ela. Aos 86 anos, Alvino Gonçalves, também enalteceu a iniciativa. “A maioria são pessoas aposentadas pelo serviço da roça, que recebem um salário mínimo e não podem pagar uma academia. Então essa oportunidade é muito importante”, observou.

Na semana passada, o Centro de Juventude, em parceria com acadêmicos da UTFPR, realizou a confraternização para mais de 300 crianças e familiares do Conjunto Fortunato Perdoncini. A ideia foi do Diretório Central Acadêmico da universidade. Além de brinquedos, o Papai Noel distribuiu algodão doce, pipoca, sorvete, cachorro quente e salgadinhos.