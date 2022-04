Professora aposentada ganha no Maior Causo e conquista público no Concurso Pinóquio

A professora aposentada Maria Umbelina Ferreira Geraldo foi o destaque da noite na 27ª edição do Concurso Pinóquio, realizado nesta sexta-feira, 1º de abril, no Teatro Municipal de Campo Mourão. Com o causo “Carne de Pescoço”, ela faturou o 1º lugar da categoria e também um troféu de melhor apresentação pelo voto do público através do aplicativo Colab.

Foi a primeira vez que ela participou da tradicional competição, organizada pela Fundação Cultural para marcar o Dia da Mentira. Este ano, o evento teve a atração artística da Orquestra Viola no Campo, que também encantou a plateia com antigas músicas sertanejas.

Na Categoria Maior Mentira Infantil o único inscrito Kadu Florêncio levou o 1º prêmio com “O Menino da Kumbuca”. No Maior Causo Adulto Arlete Delesporte levou o segundo prêmio com “As Aventuras de João Grilo” e Ana Paula Soares ficou em 3º com “A Pequena Vendedora de Fósforo”.

Na categoria Maior Mentira Adulto, Saulo Aparecido de Souza faturou o 1º prêmio com “Propostas de Campanha”; Vanuza Eloiza em 2º com “Na volta a gente compra” e Diego Vieira Cardozo ficou em 3º com “As Histórias de Tiana”.

“O retorno do concurso, depois de dois anos, premia com chave de ouro o retorno das atividades culturais suspensas durante a pandemia e com um nível muito bom e participação do público dentro do que a gente esperava”, enfatizou o presidente da Fundacam, Roberto Cardoso.

Estreante no Concurso Pinóquio, a professora Maria Umbelina disse que ficou muito emocionada. “Já trabalhei em peças teatrais, mas não esperava vencer o concurso”, disse ela, que trabalhou no Colégio Unidade Polo e já fez curso de teatro.