Produção de fraldas reúne funcionários da Coamo

Em torno de 100 funcionários da Coamo Agroindustrial Cooperativa participaram sábado (30/8) a tarde de mutirão solidário para a confecção de fraldas geriátricas descartáveis que agora serão repassadas gratuitamente a instituições sociais de Campo Mourão, bem como a pessoas comprovadamente carentes que fazem uso do produto de higiene pessoal. A ação foi desenvolvida em parceria com a Fundação Marta Kaiser, mantenedora da Casa das Fraldas São José.

Ao longo de aproximadamente três horas, o grupo – reunido no ginásio de esportes da Arcam – produziu 4.500 fraldas. A história da Casa das Fraldas, fundada há 16 anos, registra vários mutirões solidários realizados pelos funcionários da Coamo.

Antônio Sérgio Gabriel (Superintende Administrativo e Financeiro da Coamo) e Roberto Olivier Leitner (presidente da Fundação Marta Kaiser) participaram do mutirão deste sábado.