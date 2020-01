Procura pelo Procon teve aumento de 53% em 2019

O ano de 2019 foi movimentado no Procon de Campo Mourão, com aumento de 53% no atendimento em comparação com 2018. O relatório, divulgado esta semana ao Tasabendo.com pela chefe do órgão, Jurema Portes aponta que as operadoras de celular lideram as queixas dos mourãoenses.

Sobre os números do Procon, no ano passado, foram registrados 10.730 atendimentos, contra 7.030 do ano anterior. Já em 2017, primeiro ano da atual administração, o órgão registrou 7.045.

Líderes de reclamação, as operadoras de celular Tim, Vivo e Oi somaram, juntas, 2.482 atendimentos no órgão de defesa do consumidor. Em seguida aparecem queixas contra bancos e instituições financeiras.

“A questão da telefonia é normal registrar maior número de reclamação, pois todo mundo tem celular. Em uma casa com cinco pessoas, todas têm celular e aí os problemas surgem e elas procuram o Procon”, relata Jurema.

Para a chefe do órgão, as pessoas estão mais cientes de seus direitos e confiantes no trabalho do Procon. Jurema explica que a grande maioria das reclamações registradas são resolvidas. “Hoje o Procon é um órgão mais conhecido da população e a maioria dos processos administrativos são resolvidos”, afirma.

No entanto, Jurema explica que nem tudo o Procon consegue resolver, apontando principalmente casos de pessoas que após uma compra mal planejada, consideram o juro abusivo e recorrem ao órgão. “Muita gente nos procura reclamando de juros que chegam a triplicar o valor da mercadoria, querendo que o Procon resolva, mas isso não é possível. O consumidor é que precisa ficar atento antes de efetuar a compra, pesquisar os preços e avaliar se o juro cobrado está compatível com sua renda. O Procon não tem autonomia para fazer a loja reduzir o juro”, explica ela.