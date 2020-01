Agricultor de Mamborê, acidentado em novembro, morre

Morreu nesta terça-feira, no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, o agricultor de Mamborê, Lucindo Calegari, 66 anos. Ele estava internado desde o dia 22 de novembro do ano passado, após sofrer acidente com uma máquina agrícola.

O acidente aconteceu no dia 16 de novembro. O corpo foi transladado para Mamborê e o velório acontece na capela mortuária. O sepultamento será às 15h de hoje. O agricultor morreu ontem, no dia em que completou 66 anos.

Lucindo, que era bastante conhecido em Mamborê, deixa a esposa, Amélia Elena Calegari, 5 filhos e 2 netos.