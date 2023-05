Fundação Cultural abre PSS para instrutor de artes circenses

A Fundação Cultural de Campo Mourão vai contratar instrutor de artes circenses por Processo Seletivo Simplificado (PSS). As inscrições serão abertas dia 6 de junho e vão até 20 de junho pelo site https://g-ale.net/pss/.

Não haverá cobrança de taxa e no ato da inscrição não será exigido do candidato cópia de nenhum documento, sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade e exatidão dos dados informados no cadastro e formulário. A carga horária é de 35 horas e a remuneração no valor de R$ 2.184,37.

O candidato deve ter ensino médio completo e formação comprovada de quatro anos de aula de técnica circenses. O Instrutor de Artes Circenses deverá ministrar aulas de técnicas de artes circenses, visando a inclusão social dos usuários nas políticas públicas e aulas teóricas e práticas de artes circenses, planejando e organizando atividades inerentes à realização das mesmas, estimulando o desenvolvimento e a potencialidade criativa do aluno.

No ato de contratação, além da documentação pessoal, o selecionado deverá apresentar cópias dos documentos comprobatórios da escolaridade, devidamente reconhecidos pelo MEC e pré-requisitos mínimos constantes no Edital.