Procon realiza mais uma live sobre Direito do Consumidor

“Blockchain e Criptoativos”. Esse será o tema da live que o promotor de Justiça, Marcos Porto, vai conduzir na noite desta segunda (21), a partir das 19 horas. A iniciativa é do Procon para marcar o mês do consumidor. Na semana passada, a live foi com a juíza Luzia Grasso Ferreira. As lives são transmitidas pela página do município no Facebook.

“Assim como fizemos no ano passado estamos organizando essa forma de repassar informações importantes para o consumidor nesse período, através de profissionais da área do Direito”, explica o diretor do Procon, Sidnei Jardim.

Até dia 31 de março o Procon realiza também um mutirão online de renegociação de dívidas com participação de mais de 160 bancos e financeiras. A ação é realizada em conjunto com Procon-PR, Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor, Febraban e Associação Brasileira de Procons – PROCONSBRASIL. O acesso é pela plataforma de solução de conflitos http://consumidor.gov.br