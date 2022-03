Ataque a facadas deixa rapaz morto e irmão ferido, em Mariluz

Um rapaz de 19 anos morreu e o irmão dele, de 18, ficou ferido após serem esfaqueados na cidade de Mariluz. O crime ocorreu na noite desse domingo (20), na rua João Monteiro, cruzamento com a avenida Marília, quando os dois iam para uma lanchonete.

O jovem de 19 anos foi identificado apenas como Leandro. Ele chegou a receber os primeiros socorros no Pronto Atendimento da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo as informações, os dois foram atacados pelas costas por alguns indivíduos armados com facas. O motivo da agressão teria sido uma desavença entre um dos irmãos e os autores do crime.

Um deles foi ferido na região do pescoço, braço esquerdo e barriga. A outra vítima levou facadas na região jugular esquerda, tórax esquerdo e ombro direito. A Polícia Militar foi acionada e encontrou os irmãos caídos e pedindo socorro. Os criminosos foram identificados, mas ainda estão foragidos.

Com informações: Obendito.com.br