Procon quer melhora na telefonia celular e internet em Campo Mourão

O Procon de Campo Mourão/PR está realizando uma pesquisa, que visa mapear as áreas em que os serviços de telefonia e internet não estão funcionando ou que o sinal está oscilando/caindo. O objetivo da pesquisa é analisar a qualidade dos serviços nos bairros e centro da cidade, e com isso, solicitar mais infraestrutura às operadoras, para que elas atendam a resolução da ANATEL e prestem um serviço de qualidade.

“Essas operadoras são recordistas de reclamações no Procon e agora vamos pegar pesado, pois queremos dar um basta nesse serviço ruim. Tempos atrás a pedido das operadoras chegamos a mudar nossa Lei com a garantia que o serviço iria melhorar, no entanto o serviço continua sendo de qualidade ruim e desagrada o consumidor que clama por melhoria no celular e na internet” disse Sidnei jardim – Secretário Executivo do Procon de Campo Mourão.

É dever da empresa melhorar o sinal dos serviços, e informar o consumidor sobre a existência de área de sombra no ato da contratação. Área de sombra trata-se da região na cidade onde não há cobertura do serviço fornecido por uma determinada empresa.

Para isso, é grande importância que todos os consumidores dos referidos serviços, respondam ao formulário elaborado pela equipe do PROCON, considerando que as reclamações de telefonia e internet são as mais frequentes no Órgão. Esta pesquisa trata-se de uma tentativa de diminuir e sanar o problema, pois ao fim, será formalizada reclamação diretamente junto à ANATEL.

Para o sucesso desse trabalho do Procon é importante que o consumidor responda a pesquisa no link: (https://forms.gle/xCVp4gsRCdS6exvs5)

“A gota d’água vou eu estar falando pelo celular com uma colega Advogada, sendo que eu estava no Procon e ela no Escritório dela, ambos no centro da cidade. A ligação caia e oscilava e a Advogada tinha que ficar mudando de lugar para melhorar a ligação. Isso tem que mudar. As operadoras vão ter que melhorar esse serviço, caso contrário o Procon irá aplicar multas e outras penalidades de acordo com a ANATEL” finaliza Sidnei Jardim.