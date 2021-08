Lojas de Campo Mourão abrem até às 22 horas nesta sexta-feira

Os consumidores poderão fazer compras no comércio lojista de Campo Mourão, nesta sexta-feira (6/8) – antevéspera do Dia dos Pais –, em horário especial: das 9 às 22 horas. Também neste sábado (7/8), as lojas mourãoense4s funcionarão em horário estendido – das 9 às 17 horas.

A expectativa dos comerciantes é de incremento nas vendas neste final de semana em razão do transcurso do Dia dos Pais. Trata-se de uma das principais datas especiais para o comércio e a campanha promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), que vai sortear 21 prêmios, também contribui com o fomento das vendas, promovendo a valorização do comércio local.

Serão sorteados 10 kits de beleza (no valor de R$ 80,00 cada), 10 vale compras no valor de R$ 300,00 cada e ainda uma cervejeira. Os consumidores que fizerem compras nas lojas participantes da campanha (identificadas com cartazes da promoção) também vão concorrer no sorteio de uma motocicleta zero quilômetro.

O sorteio dos 21 prêmios está marcado para o dia 13 de agosto, em evento com a presença de diretores da entidade empresarial e de representantes das instituições parceiras na promoção, além de profissionais da imprensa. No dia 9 de setembro, a Acicam vai realizar o sorteio da motocicleta zero quilômetro, prêmio principal do projeto “Três Amores”, que congrega as campanhas promocionais do Dia das Mães, do Dia dos Namorados e do Dia dos Pais. No sorteio da moto estarão concorrendo os cupons preenchidos nas três campanhas

O projeto “Três Amores”, liderado pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), tem o patrocínio da Coamo Alimentos, Sicredi, Unimed/Campo Mourão, Sicoob e da Coopercard.