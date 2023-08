Procon-PR oferece cursos online gratuitos sobre direitos do consumidor

A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), oferece cursos gratuitos a distância sobre direitos do consumidor. Os conteúdo, totalmente online, abordarão temas como Proteção de Dados dos Consumidores, Relações de Consumo no Transporte Aéreo, Conhecendo o Mercado de Combustíveis, Oferta e Publicidade, entre outros.

A ação é realizada em conjunto com a Escola Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

“Os cursos online são uma excelente oportunidade tanto para consumidores quanto para fornecedores conhecerem seus direitos e obrigações, o que resulta em relações de consumo mais saudáveis e harmônicas”, afirma o secretário da Justiça, Santin Roveda.

Claudia Silvano, coordenadora do Procon-PR, avalia que temas como os que serão tratados ajudam no esclarecimento de dúvidas que são comuns a consumidores e fornecedores. “Daí a sua importância, já que facilitam a interlocução entre esses agentes do mercado de consumo”, disse.

Os cursos, que compõem a Trilha Formação em Defesa do Consumidor, são abertos ao público em geral. As inscrições vão até 21 de agosto e devem ser feitas AQUI.

As aulas são assíncronas e a carga horária pode ser de 15, 20 ou 40 horas, dependendo do curso. Os participantes serão certificados pela Universidade de Brasília – UnB.

Agência Estadual de Notícias