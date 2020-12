Procon pesquisou preço da carne em Campo Mourão

Após receber reclamações de consumidores sobre preços de carnes o Procon de Campo Mourão realizou uma consulta, que foi respondida por oito supermercados. A pesquisa foi realizada dias 30 de novembro e 1º de dezembro em estabelecimentos do centro e bairros.

A maior variação verificada foi na carne bovina. O contra-filé, por exemplo, foi encontrado a R$ 24,90 e a R$ 56,90, uma variação de 128,5 por cento entre o menor e maior preço. O coxão mole teve variação de até 96 por cento: R$ 23,90 em um estabelecimento e R$ 46,99 em outro. Além de 15 cortes de carne bovina, também foram pesquisados preços de cinco cortes de carne suína e quatro tipos de carne de aves.

A lista completa estará disponível a partir desta quarta-feira (02) no link do Procon no portal do município (campomourao.atende.net). “A recomendação ao consumidor é sempre pesquisar os preços antes de comprar, seja carne ou qualquer outro produto”, orienta o assessor do Procon. Carlos Queiroz.