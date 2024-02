Compac aprova tombamento de monumento da praça do Fórum

O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural anunciou uma decisão histórica: o tombamento do monumento pró-solo localizado na praça Bento Munhoz da Rocha Neto, em Campo Mourão. Trata-se do primeiro tombamento realizado em 20 anos pelo Conselho, destacando a importância cultural e histórica deste monumento para a comunidade.

Inaugurado em 4 de setembro de 1976, o monumento é uma homenagem ao lançamento do Plano Nacional de Conservação dos Solos. Feito de aço inoxidável, foi concebido pelos renomados artistas paranaenses João Osório Brzezinski e Fernando Rogério Senna Calderari, membros do Centro de Criatividade de Curitiba na época.

Com dimensões de três metros por 1,80 metros de altura, sua forma ampla e curva simboliza uma imensa lâmina que interage com a terra. Uma rachadura em um dos lados representa a erosão do solo, enquanto do outro lado estão representadas curvas de nível, simbolizando soluções para o escoamento das águas.

Além do tombamento, o Conselho aprovou a revitalização do entorno proposta nas obras de reforma da praça Bento Munhoz da Rocha Neto. Antes da reinauguração da praça, a Secretaria Municipal de Cultura realizará o restauro do monumento, preservando assim não apenas sua estrutura física, mas também seu valor histórico e cultural.

“Depois de duas décadas, conseguimos a aprovação do tombamento desta obra tão significativa para Campo Mourão, de autoria de dois grandes expoentes da cultura do Paraná, Fernando Calderari e João Osório Brzezinski”, disse o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso. Com o tombamento, o monumento será registrado no livro tombo, cujo registro será publicado no Órgão Oficial do Município, garantindo sua preservação para as futuras gerações.