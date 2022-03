Procon organiza lives para o mês do Consumidor em Campo Mourão

Uma live com a juíza de Direito Luzia Grasso Ferreira vai marcar, nesta terça-feira (15), às 19h, o Dia do Consumidor em Campo Mourão. A iniciativa é do Procon municipal, que vai realizar outras lives com representantes do Judiciário e do Ministério Público durante o mês. As lives serão transmitidas pela página do município no Facebook.

“Assim como fizemos no ano passado estamos organizando essa forma de repassar informações importantes para o consumidor nesse período, através de profissionais da área do Direito”, explica do diretor do Procon, Sidnei Jardim. A juíza, que é supervisora do Juizado Especial Cível de Campo Mourão, vai abordar na live sobre “A prova no Código de Defesa do Consumidor”.

Até dia 31 de março o Procon realiza também um mutirão online de renegociação de dívidas com participação de mais de 160 bancos e financeiras. A ação é realizada em conjunto com Procon-PR, Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor, Febraban e Associação Brasileira de Procons – PROCONSBRASIL. O acesso é pela plataforma de solução de conflitos http://consumidor.gov.br

O mutirão visa facilitar a vida do cidadão, que vai poder negociar as dívidas. Ao fazer o registro na plataforma, o consumidor recebe um login e senha para fazer relato do seu problema e informar que deseja participar do mutirão. Após finalizar o registro, o banco ou a instituição financeira tem o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.

Link da plataforma consumidor.gov.br:

https://consumidor.gov.br/pages/principal/?1646250837876