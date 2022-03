Fundação Cultural fará leilão de bens inservíveis dia 29 de março

A Fundação Cultural de Campo Mourão, realizará um leilão administrativo para alienação de veículos e outros móveis considerados inservíveis. O leilão será realizado no dia 29 de março de 2022, a partir das 9 horas, no auditório Aracyldo Marques, na Casa da Cultura Thomas Edison de Andrade Vieira. Os arremates serão definidos pelo maior lance verbal a partir do preço mínimo.

Os lotes 001 e 002 (Veículos) estarão disponíveis aos interessados no pátio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, na Avenida José Tadeu Nunes, 150 – Jardim Nossa Senhora Aparecida. Os lotes 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 e 010 (Outros Móveis) podem ser verificados na Avenida Comendador Norberto Marcondes, nº 684 – Centro (Casa da Cultura_.

O acesso para visitação dos lotes está liberado de 14 a 28 de março, de segunda a sextas-feiras, das 8h30 às 11 horas e das 14h às 16 horas, mediante prévio agendamento pelo telefone 44 3523-7889. O valor mínimo dos bens inservíveis é de R$ 33,2 mil, conforme avaliação dos lotes. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas.

A forma de pagamento é a vista, mediante boleto bancário ou documento de arrecadação municipal (DAM) do lote arrematado no prazo de cinco dias úteis para ser recolhido. Para cada lote, o arrematante deve realizar pagamento individualizado.

Ao término dos lances, o vencedor do lote deverá apresentar cópias e originais do RG e CPF quando pessoa física ou cartão do CNPJ e do Contrato Social quando pessoa jurídica, acompanhado do RG e CPF do representante legal ou procurador.

Mais informações poderão ser solicitadas à Fundação Cultural de Campo Mourão – Departamento Administrativo e Financeiro, ou pelo telefone (44) 3523-7889, no site do município www.campomourao.atende.net ou ainda pelo e-mail [email protected]